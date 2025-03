Wie sich Waffen-Influencerinnen auf Instagram inszenieren

Wenn Kimberly Matte in die Berge geht, trägt sie gerne Hotpants und ein tief ausgeschnittenes Top. Dazu festes Schuhwerk und ein M249 Maschinengewehr. Die US-Amerikanerin ist bekannte Schusswaffen-Influencerin in den sozialen Medien. Ihr einfaches Rezept lautet: Sex sells.

Junge Frauen und scharfe Waffen – diese Kombination verkauft sich aber nicht nur in Übersee. Auch in Österreich werben Waffenhersteller mit Influencern für ihre Produkte. Die zwei bekanntesten sind Amelie Eichinger-Noll und Daniela Sedivy. Beide haben Zehntausende Follower auf Instagram. Beide haben auf eine Interview-Anfrage des KURIER nicht reagiert bzw. abgelehnt. Man sieht sie am Schießstand, beim Waffenputzen oder bei „taktischen“ Übungen. Einmal als Engel verkleidet mit Luftdruckwaffe, einmal mit Kussmund und Munition in der Hand. Die Kommentare darunter stammen zumeist von Männern, das Flammen-Emoji ist die zweideutige Standardreaktion.