Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die US-Amerikanerin Ruby Franke (43) ist eine ehemalige Vloggerin, die seit 2015 auf ihrem YouTube-Kanal 8 Passengers ihr Mormonen-Familienleben mit ihrem Mann Kevin sowie ihren sechs Kindern in Utah dokumentierte. Insbesondere ihre strengen Erziehungsmethoden sowie ihre zahlreichen Erziehungsratschläge standen im Fokus ihrer Videoinhalte. Zwischenzeitlich hatte Franke über 2,5 Millionen Follower.

Ruby Franke sitzt im Gefängnis Haftstrafe ab Im Februar 2024 wurde die erfolgreiche Influencerin zu einer Haftstrafe von mindestens vier Jahren aufgrund schwerer Kindesmisshandlung verurteilt. Ausschlaggebend war vor allem die Aussage einer ihrer Söhne, der 2020 behauptete, dass er sieben Monate lang nicht mehr in seinem Bett schlafen durfte, sondern auf einem Sitzsack nächtigen musste. Das war Frankes Strafe dafür, dass ihr Sohn seinem jüngeren Bruder einen Streich gespielt hatte.

Dezember 2025: Netflix-Doku über Ruby Franke und Jodi Hildebrandt Eine tragende Rolle in dem Fall spielte zudem die ehemalige Familientherapeutin und Lebensberaterin Jodi Hildebrandt, eine enge Verbündete Frankes. Hildebrandt gestand mehrere Fälle von erschwertem Kindesmissbrauch im Zusammenhang mit den jüngsten Kindern von Ruby Franke und verbüßt ebenfalls eine Haftstrafe. Die Netflix-Dokumentation "Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story" beleuchtet die Verbrechen der beiden Frauen.

Mutter quälte ihre Kinder über Jahre Frankes autoritäre Erziehung kam bei dem Großteil ihrer Fans lange Zeit gut an, doch die Mutter misshandelte ihre Kinder über Monate im Hintergrund, während sie sich nach außen als Bilderbuchfamilie präsentierte. Erst als sie in ihren Vlogs immer schockierende Details preisgab, wurden User hellhörig und äußerten vermehrt ihre Bedenken in der Kommentarspalte. Die Influencerin bestrafte ihre Kinder beispielsweise für kleinste "Vergehen" mit Essensentzug.

Essensentzug als Strafe Als ihre damals sechsjährige Tochter ihr Pausenbrot zu Hause vergessen hatte, gab es zur Strafe für begrenzte Zeit kein Essen mehr. Die sprach die Sechsfach-Mutter auch ganz offen in ihren Videos an: "Hoffentlich gibt ihr niemand Essen. Denn dann wird sie nichts lernen", so Franke. Letzten Endes wurde von Zusehern sogar eine Online-Petition ins Leben gerufen, die darauf abzielte, polizeiliche Ermittlungen in Gang zu setzen.

August 2023: Ausgehungerter Sohn flüchtete zu den Nachbarn Den Stein ins Rollen brachte schließlich ein Vorfall, der sich im Jahr 2023 zugetragen hat. Der damals 12-jährige Russell stieg im August 2023 aus dem Fenster und suchte Hilfe bei den Nachbarn. Laut Polizei bat aus ausgehungerte Kind dort um Nahrung und Wasser. Dem Polizeibericht zufolge wies der Bub Schnittwunden auf, weil er mit Klebeband gefesselt worden war. Am 30. August 2023 startete die Polizei eine Rettungsaktion im Hause Franke. Zwei der dort vorgefundenen Kindern wurden mit Fesselwunden und unterernährt ins Krankenhaus gebracht.

Warum hat der Ehemann nichts unternommen? Frankes Ehemann Kevin verteidigte die disziplinierten Erziehungsmethoden und meinte, sie hätten lediglich versucht, ihren Kindern Verantwortungsbewusstsein beizubringen. 2022 jedoch trennte sich das Paar und Kevin ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. 2023 wurde von Kevin Franke der Scheidungsantrag gesetzt. Der Großteil der schweren Misshandlungen sollen erst nach Kevins Auszug stattgefunden haben. Kevin Franke äußert sich in Doku zu Vorwürfen In der Doku "Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke" äußerte sich Kevin Franke zu den Vorwürfen: "Ich hatte keine Ahnung, dass dies in meiner Familie passiert. Nicht zu diesem Ausmaß", beteuert er. Nichtsdestotrotz verspürt er weiterhin eine Anziehung zu seiner Ex: "Die Taten, die sie begangen hat, sind grausam. Aber ich fühle immer noch eine Sehnsucht nach ihr und ich vermisse sie."

Zusammenarbeit mit Jodi Hildebrandt Ruby Franke arbeitete wenig später zusammen mit Geschäftspartnerin Jodi Hildebrandt im Bereich Lebensberatung und mentale Gesundheit. Insbesondere ging es um Unterstützung für Mütter, die Schwierigkeiten mit Kindern, die mit einer "verzerrten Wahrnehmung verflucht seien", hätten. Verhaftung von Franke und Hildebrandt Eine von Hildebrandts Richtlinien: Kinder sollten nicht bedingungslos geliebt werden und haben kein Recht auf Privatsphäre. Ende August wurde sowohl Jodi Hildebrandt als auch Ruby Franke verhaftet und sitzen seitdem ihre Gefängnisstrafe ab.

Späte Reue bei YouTube-Star Die YouTuberin soll sich beim Prozess im Gerichtssaal unter Tränen bei ihren sechs Kindern für den Missbrauch und ihr Leiden entschuldigt haben. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie ihre Kinder hungern ließ und sie mehrfach körperlich sowie psychisch misshandelte. Dabei soll auch ihre Geschäftspartnerin Jodi Hildebrandt mitgemacht haben. Die beiden Frauen wurden zu einer Haftstrafe zwischen vier und dreißig Jahren verurteilt.

Vor Gericht erwähnte der Staatsanwalt Eric Clarke, dass zwei von Frankes Kindern in einer "konzentrationslagerähnlichen Umgebung" gelebt hätten. Zudem bezeichnete er die YouTuberin als eine Gefahr für die Gesellschaft. "Den Kindern wurden regelmäßig Nahrung, Wasser, Betten zum Schlafen und jede Form der Unterhaltung verweigert", so Clarke. Franke habe ihren Kindern gesagt, sie seien "böse und besessen" und müssten "Buße tun". Franke wollten ihren Kindern "das Böse austreiben" Franke bekannte sich schuldig und gestand beispielsweise, ihrem Sohn die Füße zusammengebunden oder seinen Kopf unter Wasser getaucht zu haben. Ihre Misshandlungen seien Taten der Liebe gewesen und sie hätte ihn abhärten wollen. Kevin Franke, der Ex-Ehemann der YouTuberin, forderte vor der Anhörung über seinen Anwalt die Höchststrafe und bezeichnete die Misshandlungen seiner Kinder als "entsetzlich und unmenschlich".

"Devil in the Family": Dokuserie über Ruby Franke In der Doku-Serie "Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke" des US-amerikanischen Streaminganbieters Hulu spricht Frankes Tochter Shari (22) über ihre traumatischen Kindheits-Erfahrungen. Darin berichtet sie unter anderem davon, dass sie sich immer schlecht fühlte, wenn ihr Bruder Chad "in Schwierigkeiten geriet". Wenn Mutter Ruby ihren Sohn "wirklich schlimm" geschlagen hatte, half Shari anschließend, "das Blut von den Wänden zu wischen".

Wann erscheint die Doku? Die Dokumentation hatte am 27. Februar in den Vereinigten Staaten Premiere. Die Doku " Devil In The Family: The Fall of Ruby Franke" ist in Deutschland und Österreich seit dem 19.3. bei Disney+ verfügbar. Hier kann man sich den offiziellen Trailer zu der True-Crime-Serie ansehen:

Ruby Franke inspirierte TikTok-Trend Einige User auf TikTok realisierten erst in den letzten Monaten, dass ein populärer TikTok-Sound durch Ruby Franke ins Leben gerufen wurde. Bereits 2022 gab es eine Audiospur auf TikTok, in der eine Frau "30.000" auf Englisch sagt. Die Aufnahme bezieht sich auf einen Clip, in dem Franke am Telefon ist und nochmal überrascht den Preis wiederholt, den sie bezahlen solle, um ihre Küchenschränke zu ersetzen. Seitdem wurde die fast 90.000 Mal in TikTok-Videos verwendet.

In einem viralen Video aus dem Jahr 2022, das über 4,9 Millionen Aufrufe hat, schreibt ein User zu dem Sound: "POV: Du suchst dir ein Hemd bei Urban Outfitters aus und schaust auf das Preisschild“. Eine Nutzerin kommentierte unter dem Video: " Ruby nach der Anhörung zu ihrer Haftstrafe."

Eine weitere Nutzerin schrieb über die Stimme im Sound: "Warum habe ich nie verstanden, dass das Ruby ist."