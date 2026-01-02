In dem US-amerikanischen Themenpark Disney’s Hollywood Studios in Florida finden regelmäßig Live-Shows mit Stunts und Spezialeffekten statt. Doch während einer Aufführung am 30. Dezember ging nicht alles wie geplant: Ein riesiger runder Ball löste sich aus seiner Bahn und rollte plötzlich in Richtung Publikum – darunter auch zahlreiche Kinder. Ein Mitarbeiter reagierte geistesgegenwärtig und versuchte, die über 180 Kilogramm schwere Kugel aufhalten. Dabei wurde er umgestoßen und verletzt.

Unfall während Disney-Live-Show Der Unfall ereignete sich während der "Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!"-Aufführung. Die berühmte Szene aus dem Film "Jäger des verlorenen Schatzes" (1981), in der Indiana Jones vor einem rollenden Fels flieht, wird auf der Bühne mit einer überdimensional großen Gummikugel imitiert. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press wiegt der Koloss um die 400 Pfund (mehr als 181 Kilogramm). Doch statt kontrolliert zu rollen, geriet der Ball plötzlich ins Hüpfen, sprang aus seinem Gleis und bewegte sich direkt auf die Zuschauer zu.

Riesiger Stunt-Ball rollt Mitarbeiter um In zahlreichen Amateurvideos ist zu sehen, wie ein Crew-Mitglied herbeiläuft und sich schützend vor die Menge stellt. Mit seinen Armen versucht er, den Ball abzubremsen, wird jedoch von der Wucht des Aufpralls und dem Gewicht der Kugel nach hinten geschleudert und schlägt mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf.

Mann durch Aufprall am Kopf verletzt Manche Besucher im Publikum stehen verunsichert auf, andere halten sich schockiert die Hand vor den Mund. Kurz darauf gehen die Lichter an, mehrere Mitarbeiter eilen herbei und helfen dem verletzten Mann, der eine blutende Platzwunde am Kopf hat, von der Bühne.

Statement von Walt Disney World Ein Pressesprecher von Walt Disney World äußerte sich gegenüber Daily Mail zu dem Unfall: "Unser Fokus liegt darauf, unser Besatzungsmitglied zu unterstützen, das sich derzeit erholt." Außerdem erklärte er, dass der betreffende Teil der Show aus Sicherheitsgründen angepasst wurde und der Vorfall derzeit überprüft werde.