Eine Frau aus Johnston City (Illinois) staunte nicht schlecht, als sie bei der lokalen Lotterie den FastPlay-Jackpot von 250.000 US-Dollar (213.150 Euro) knackte. Besonders spannend: Sie wollte das Los gar nicht kaufen.

Frau kaufte "falsches" Los

Wie aus einer Pressemitteilung der Illinois Lottery hervorgeht, wollte die Frau namens Holly zwar ein Lotto-Los kaufen, sie wählte aber ein teureres aus als geplant. Eigentlich wollte sie nur zwei US-Dollar dafür ausgeben: "Ich habe gerade einen Film geschaut und aus Versehen das 20-Dollar-Los ausgewählt." Um mitzuspielen, muss man keine Zahlen ausfüllen oder wählen – auf dem Lottoschein sind bereits Nummern vorgedruckt.

Die umgerechnet 17 anstatt 1,79 Euro, die die US-Amerikanerin für das Los ausgegeben hat, haben sich ausgezahlt. Holly knackte mit dem "falschen" Schein den Jackpot: "Ich dachte ehrlich gesagt, mein Computer sei abgestürzt", sagte die Gewinnerin gegenüber der Lotterie. Ihr Mann hatte anfangs gedacht, sie würde ihm einen Streich spielen, als sie von den Neuigkeiten berichtete.