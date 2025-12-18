Die Chancen auf einen hohen Lottogewinn sind grundsätzlich extrem gering. Wahrscheinlicher ist es da noch, vom Blitz getroffen zu werden. Zweimal den Jackpot zu gewinnen, ist eine absolute Ausnahme. Genau das ist jedoch einem britischen Paar gelungen.

Innerhalb von sieben Jahren zweimal im Lotto gewonnen Richard Davies (49) und Faye Stevenson-Davies (43) aus Wales gewannen bereits 2018 beim EuroMillions-Spiel Millionaire Maker eine Million Pfund (rund 1,1 Mio. Euro), wie BBC berichtet. Nun die Sensation: Ende November 2025 knackte das Paar erneut den Jackpot in der National Lottery und räumte zum zweiten Mal eine Million Pfund ab. Die Wahrscheinlichkeit, dabei fünf Hauptzahlen sowie die Bonuszahl richtig zu tippen, liegt laut Experten bei mehr als 24 Billionen zu eins.

Paar räumte erneut Millionen-Hauptgewinn ab Das unglaubliche Glück konnten die beiden selbst kaum fassen: "Wir wussten, dass die Chancen, ein zweites Mal zu gewinnen, absurd gering waren, aber wir sind der Beweis dafür, dass alles möglich ist, wenn man daran glaubt", so die 43-Jährige.

Paar teilt Lottogewinn mit Familie und Gemeinde Richard Davies erklärte, dass ihr zweiter Gewinn durch eine Serie von vier aufeinanderfolgenden Lottoziehungen zustande kam. "Wenn man bei einer Lottoziehung zwei Zahlen richtig hat, gewinnt man automatisch einen Lucky Dip für das nächste Spiel", so der 49-Jährige.