Am 2. September 2017 fand das Le Vieux Canal im französischesn Azerailles statt, wo mehrere Menschen verletzt wurden. 14 Personen – darunter auch Kinder – wurden von einem Blitz getroffen, als sie Schutz in einem Festivalzelt suchten.

Raphaëlle Manceau hatte mit Erschöpfung und "unerträglichen" Schmerzen im Kopf sowie in den Füßen zu kämpfen. Sie konnte kaum sprechen und ihre Koordination litt nach dem Blitzeinschlag. Obwohl sie das Sprechen wieder erlernt hatte, kämpft sie bis heute mit extremer Müdigkeit und Gedächtnisverlust.

Wie die französische Tageszeitung Le Monde berichtet, kamen etwa 20 Personen, die bei der Tragödie anwesend waren, wenige Wochen danach zusammen. Am 8. September 2018 feierten die Erwachsenen den Jahrestag, indem sie nach Azerailles zurückkehrten, um sich wieder zu treffen. Darunter waren auch Raphaëlle Manceau (46) und Jocelyne Chapelle (66), die es am schlimmsten getroffen hatte. Heute schildern sie ihr Erlebnis auch auf Social Media:

Trotz ihrer unterschiedlichen Probleme blieben die Frauen während ihrer Genesung in Kontakt. "Raphaëlle besuchte mich einen Monat nach dem Blitzeinschlag und wir telefonierten oft miteinander", sagte Chapelle gegenüber dem Medium. "Wir haben uns gegenseitig durch die schwere Zeit geholfen."

Wie konnten die Festivalgäste überleben?

Eine Theorie besagt, dass die Betroffenen den schweren Einschlag überlebten, weil sie die Spannung des Blitzes untereinander weitergeleitet und somit "geteilt" haben. Obwohl Assistenzarzt Rémi Foussat diese Theorie zurückwies und die These als "zu simpel" bezeichnete, hält Herbert Ernst, Korrespondent der Zeitung L'Est Républicain, der ebenfalls vom Blitz getroffen wurde, an dieser Idee fest. Er erklärte gegenüber Le Monde: "Es gab keine Leichen, weil wir die Ladung geteilt haben. Vielleicht stimmt diese Erklärung nicht, aber das ist mir egal – das verbindet uns. Wenn wir zusammenkommen, ist es schwer zu erklären. Es ist, als würde man von Emotionen erfüllt sein."