Ein 135 Meter langes Containerschiff lief auf Grund – und fuhr direkt in den Garten von Johan Helberg .

Donnerstagfrüh wurden die Bewohner der kleinen Gemeinde Byneset in Norwegen von einem ohrenbetäubenden Krachen geweckt.

"So früh mache ich nicht gerne die Tür auf", sagte Helberg im Gespräch mit dem norwegischen Sender NRK . Erst als auch das Telefon klingelte, wurde ihm klar, dass sich direkt vor seinem Fenster eine Beinahe-Katastrophe abgespielt hatte. "Das war völlig absurd. Als ich aus dem Fenster schaute, stand dort ein riesiger Schiffsbug", so Helberg weiter.

Die norwegische Polizei hat Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet. Auch die Reederei NCL äußerte sich bereits zum Vorfall. "So etwas sollte natürlich nicht passieren, und wir müssen herausfinden, warum es dazu kam", sagte NCL-Geschäftsführerin Bente Hetland der Nachrichtenagentur NTB.

Was passiert mit dem Schiff?

Das Schiff soll nach offiziellen Angaben so schnell wie möglich wieder in tiefere Gewässer geschleppt werden. Bereits bei der nächsten Flut könnte eine Rückführung möglich sein. Derzeit liegt der Koloss weiterhin in Helbergs Garten. Dieser nahm es mit Humor: "Ich habe jetzt einen sehr unförmigen neuen Nachbarn, der hoffentlich bald wieder verschwindet."