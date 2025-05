Das Video wurde ursprünglich vom Wassersportanbieter "Aquatime Marbella" geteilt und hat mittlerweile über 31.000 Likes generiert. Der Bilduntertitel verrät, dass es sich scheinbar um ganz besondere Aufnahmen handelt: "Sichtung eines Riesenhais vor der Küste Marbellas. In unseren 35 Jahren Geschichte haben wir noch nie so etwas erlebt !". Meeresbiologen der Fundación Aula del Mar Mediterráneo bestätigten bereits die Echtheit der Aufnahme.

Die Sichtung des Riesenhais vor Marbella löste zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien aus. Ein Nutzer kommentierte: "Ein wunderschönes Biest", während ein anderer schrieb: "Ich würde vor Angst sterben, wenn ich es in meiner Nähe sehen würde." Trotz der anfänglichen Faszination betonten viele Nutzer die Harmlosigkeit des Tieres und hoben seine Bedeutung für das Ökosystem hervor.

Schwimmen gerne in der Nähe von Booten

Tatsächlich müssen die spektakulären Bilder etwas entkräftet werden: Laut Meeresbiologen sind solche Sichtungen an der Costa del Sol nicht extrem ungewöhnlich. Bereits in den Jahren 2020 und 2023 wurden ähnliche Exemplare in der Nähe von Málaga gesichtet. Auch, dass sie sich Booten nähern oder in deren Nähe schwimmen, ist nicht ungewöhnlich. Diese Haie sind langsame Schwimmer und zeigen in der Regel keine Scheu vor Booten oder Menschen. Da der Riesenhai als gefährdete Art gilt, kann die Begegnung als ein positives Zeichen für den Zustand der Meeresumwelt in der Region gewertet werden.