Aufregung in Triest: Hai schwimmt 20 Zentimeter vom Ufer entfernt

Am Dienstag sorgte eine Haifisch-Sichtung in Triest für Wirbel bei Touristen und Bewohnern. Das Ungewöhnliche: Der rund zwei Meter lange Blauhai kam besonders nahe zur Steinküste an der Adria und ließ sich auch von den Schaulustigen nicht beeindrucken. Das Raubtier weckte zudem das Interesse eines Meeresforscher-Teams.