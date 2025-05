Alligator tötet Frau (61) während Kanutour: Ehemann muss zusehen

Paar fuhr mit Kanu über drei Meter langen Alligator

Die tödliche Begegnung ereignete sich am Dienstagnachmittag an der Mündung des Tiger Creek in den Kissimmee-See im US-Bundesstaat Florida. Das Wasser war kaum 75 Zentimeter tief, als das Kanu offenbar direkt über einen rund drei Meter langen Alligator glitt. "Es klingt, als wäre das Kanu über den Alligator getrieben. Dieser hat sich erschrocken", sagte Roger Young, Direktor der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), bei einer Pressekonferenz.