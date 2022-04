Florida: Wie man im Sunshine-State Amerika erlebt

Nordflorida ist bekannt für sein Südstaatenflair, Cowboyhüte, Banjos und Line-Dance. All das an einem Ort findet man inmitten von Panama City Beach in „Tootsies Orchid Lounge“. Seit 2008 lockt die Honky-Tonk-Bar Einheimische und feierlaunige Besucher an ihre Tresen und vor allem auf die Tanzfläche – genau wie das berühmte Original in der Country-Hochburg Nashville.

Zu Bandwettbewerben und Gesangseinlagen gesellen sich hier Eimer voll frittierter Shrimps und kühles Bier. Die ein oder andere Aufforderung zum Tanz gehört in Tootsies ebenfalls zum guten Ton. Wer vorab noch auf der Suche nach der passenden Abendgarderobe ist, wird in den 124 Geschäften des Pier Parks, in dem sich die Bar befindet, fündig.