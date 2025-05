Influencer sind schuld an zunehmenden Hai-Angriffen

Nun reichen die Konsequenz bis in die Tierwelt hinein : Denn eine aktuelle Studie zeigt, dass Influencer auch für einen Anstieg an Hai-Attacken mitverantwortlich sind. Warum?

Studie zeigt: Viele Haiangriffe sind defensive Reaktionen

Forscherinnen und Forscher der Pariser Université PSL untersuchten Haiattacken in den Gewässern rund um Französisch-Polynesien zwischen 1942 und 2023. Besonders alarmierend: Rund 16 Prozent der dokumentierten Haiangriffe in dieser Region waren sogenannten "defensive Angriffe" – das heißt, die Tiere fühlten sich durch menschliches Verhalten bedroht. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Frontiers in Conservation Science veröffentlicht.