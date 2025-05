Kurz vor der Live-Sendung am 21. Mai platzte die Fruchtblase der CBS-Nachrichtensprecherin Olivia Jaquith . Doch die US-Amerikanerin moderierte zum Erstaunen ihrer ebenfalls schwangeren Kollegin, Julia Dunn, das knapp dreistündige Frühstücksfernsehen unbeirrt weiter.

Tatsächlich zog die Fernsehmoderatorin die dreistündige TV-Sendung durch. "Ich bin froh, dass ich hier bin, und ich werde so lange wie möglich am Schreibtisch bleiben. Aber wenn ich verschwinde, dann ist das eben so", erklärte die Hochschwangere.