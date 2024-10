"Guten Morgen Österreich" bekommt Untertitel

Das ORF-Frühstücksfernsehen in Form von "Guten Morgen Österreich" wird ab Montag, 4. November, mit Untertiteln ausgestattet. Auch sämtliche "ZiB"-Sendungen erhalten im Zeitraum der Morgensendung (7 Uhr, 7.30 Uhr, 8 Uhr und 8.30 Uhr) Untertitel. Die Untertitel sind im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON - sowohl live als auch on demand - zu finden.

ORF1 und ORF2 zu etwa 90 Prozent untertitelt

Laut einer Aussendung schließe der ORF damit "die letzte größere Lücke bei der Barrierefreiheit von ORF 2". Sowohl ORF 1 als auch ORF 2 seien beide zu etwa 90 Prozent untertitelt, ORF III zu beinahe 60 Prozent und ORF Sport + zu 2,5 Prozent. Abseits der Untertitelung strahlt der ORF rund 610 Stunden pro Jahr in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) für Menschen mit Hörbeeinträchtigung aus.