Das Ehepaar Gert und Gerry Coutts staunten nicht schlecht, als sie eines Morgens ein echtes Banksy-Kunstwerk an der Außenmauer ihres vermieteten Hauses in Suffolk, eine an der englischen Ostküste gelegene Grafschaft, entdeckten. Das Abbild einer rund vier Meter großen Möwe hat einen geschätzten Wert von rund 3 Millionen Pfund (circa 3,56 Millionen Euro).

Doch die anfängliche Freude über die vermeintliche Goldgrube währte nicht allzu lange. Inzwischen bringt das Kunstwerk den Hausbesitzern nur noch Ärger und erhebliche finanzielle Belastungen.

Über 4 Meter großes Banksy-Kunstwerk Die Eheleute wohnen rund eine Autostunde von ihrem vermieteten Haus entfernt. Wie die Daily Mail berichtete, erhielten sie im August 2021 einen Anruf von ihren Mietern: An der Außenwand des Hauses sei plötzlich ein Gerüst aufgebaut worden. Die Coutts vermuteten zunächst, dass es sich um Arbeiten der Stadtverwaltung handele – möglicherweise zur Reparatur des Schornsteins.

Möwe soll 3,5 Mio. Euro wert sein Doch bereits am nächsten Tag war das Gerüst verschwunden, und an seiner Stelle prangte ein riesiges Wandbild einer über vier Meter großen Möwe. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich um ein Werk des Street-Art-Künstlers Banksy handelte. Direkt neben dem Haus stand ein Container mit stangenförmigem Isoliermaterial, das so platziert war, dass es aussah, als würde der Vogel nach einer Portion "Pommes" schnappen.

Street-Art erregte internationale Aufmerksamkeit Schon bald pilgerten täglich Hunderte von Touristen zum Haus der Coutts, um einen Blick auf das außergewöhnliche Kunstwerk zu erhaschen. Ein Besucher stahl sogar das Gerüst des Hauses aus dem Container und versuchte, es online zu verkaufen. Anfangs hofften die Hausbesitzer, der überraschende Banksy-Fund könne ihnen ein Vermögen einbringen, doch stattdessen bedeutete er vor allem finanzielle Belastung.

Denn wenig später trat die Stadtverwaltung an die Hauseigentümer heran. "Sie wollten es unter Denkmalschutz stellen, und wir wären für die Instandhaltung des Kunstwerks verantwortlich, was 40.000 Pfund pro Jahr kosten würde. Da haben wir es also, Banksy. Ist er sich über die Folgen seiner Kunstwerke im Klaren, oder ist es ihm egal?", echauffierte sich Gert Coutts in einem Podcast-Interview mit BBC. Letztlich entschieden sich die Eheleute, das Wandbild entfernen und an einem sicheren Ort einlagern zu lassen – in der Hoffnung, irgendwann einen Käufer zu finden.

Paar ließ Kunstwerk für 475.000 Euro entfernen Die Kosten für die aufwendige Entfernung des 22 Tonnen schweren Kunstwerks beliefen sich auf über 400.000 Pfund (rund 475.000 Euro). Hinzu kommen monatlich 3.000 Pfund (etwa 3.500 Euro) für die Lagerung. In einem Gespräch mit The Sun klagte Coutts, dass sich das vermeintliche "Geschenk" des Künstlers als realer Albtraum entpuppte: "Ich bin völlig deprimiert und krank deswegen." Das Paar wünschte, der bekannte Künstler hätte sich nie die Mühe gemacht und ungefragt ihr Haus "verschönert".