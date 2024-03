"Die Möwe": Und die Wodkaflasche schwingt immer weiter

Desolater Dichter

Neben transparenten Vorhängen dominiert eine Videowand, auf der meist der See, an dessen Ufer die Handlung spielt, vor sich hin wogt. Manchmal dient er ganz geschickt der Erweiterung der Bühne: etwa wenn der gefeierte Schriftsteller Trigorin und die angehende Schauspielerin Nina gemeinsam im Wasser schwimmen, während ihre jeweiligen anderen Partner, die berühmte Schauspielerin Irina und ihr Sohn Konstantin noch nicht ahnen, was sich anbahnt.

Seinen letzten fatalen Schritt aus dem Leben wird der desolate Dichter Konstantin am Ende ebenfalls in diesen Video-Wellen setzen.