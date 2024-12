Mehr als 204.000 Menschen Jana Kaspar, besser bekannt als Janaklar, auf Instagram. Die Influencerin berichtet auf Social Media über ihren veganen Lebensstil und die Beziehung mit ihrem Verlobten Lorenz, der ebenfalls als Influencer tätig ist. Nun verkündet das Paar, dass Kaspar zum ersten Mal schwanger ist.

Janaklar erwartet ihr erstes Kind Am ersten Weihnachtstag berichteten die Influencer, dass sie Eltern werden. "Wir können es immer noch nicht ganz glauben. Das Video ist vom 30.10. Die zwölfte Woche ist also schon fast vorbei", heißt es unter der Aufnahme, in der die Content Creatorin einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält und in Tränen ausbricht. Der Geburtstermin des Kindes soll im Juli 2025 stattfinden. In einem weiteren Kommentar erklärt Kaspar, dass es "hart" war, drei Monate lang nicht über die Schwangerschaft sprechen zu dürfen. Zu Weihnachten haben die beiden die Eltern und Großmutter von Janaklar mit den Baby-News überrascht und ihnen selbst geschnitzte Anhänger mit den Wörtern "Oma", "Opa" und "Urli" (steht für "Uroma") geschenkt.

Beschwerden in der Schwangerschaft Trotz der großen Freude über den Nachwuchs zeigt die Influencerin auch, wie anstrengend eine Schwangerschaft für den weiblichen Körper sein kann. Am 29. Dezember veröffentlichte sie ein Video, in dem sie tränenüberströmt über sämtliche Beschwerden in der ersten bis sechsten Schwangerschaftswoche spricht: "Mir geht's richtig beschissen. Ich habe das Gefühl, mein Körper ist nicht mehr mein Körper. Ich fühl’ mich wie ein Fremdgegenstand." Die Influencerin spricht von starken Kopfschmerzen und dauerhafter Übelkeit, zudem wäre ihr Geruchssinn so sensibel, dass sogar ihre eigene Haut "stinken" würde. Sogar auf die Toilette zu gehen, wäre für die YouTuberin mit extremer Anstrengung verbunden.

"Hatte so Angst, dass das nie aufhört. Zum Glück ging das dann ab Woche zehn wieder weg. Meine Brüste wurden auf einmal fast doppelt so groß und haben so geschmerzt. Mir war durchgehend schlecht, als wäre ich seekrank mit Migräne. Energie war auch im Keller. Ich wollte die ganze Zeit eigentlich nur schlafen. Massive Blähungen haben mich auch richtig gequält. So krass, was der Körper da so durchmacht", schreib Janaklar unter den Beitrag.

Fans loben Janaklar für ihre Offenheit Neben zahlreichen Glückwunschbekundungen sind die Follower von Janaklar auch von ihrer Ehrlichkeit begeistert. Unter ihrem aktuellen Video kommentieren Fans, dass sie es gutheißen, dass Kaspar die Schwangerschaft nicht "romantisieren" würde. "Ohne Witz, genau solche Videos hätte ich während meiner Schwangerschaft auch gebraucht. Einen ehrlichen und wirklichen Einblick, wie es ist. Um sich endlich nicht mehr allein zu fühlen und zu begreifen, dass das so viele Frauen durchmachen. Vielen Dank, Jana!", schreibt eine Followerin. "Ich finde es richtig gut, dass du das postest. Es ist so wichtig, dass alles Seiten von Schwangerschaften gezeigt werden", heißt es in einem anderen Kommentar.