18 Stunden in den Wehen: Hailey Bieber über schwierige Geburt

US-Model Hailey Bieber hat in einem Interview über die strapaziöse Geburt ihres Sohnes Jack Blue gesprochen. "Die Geburt war das Schwierigste, was ich je gemacht habe", sagte die 28 Jahre alte Frau des kanadischen Popstars Justin Bieber (31) der Vogue am Mittwoch. Anders als erhofft musste die Geburt dem Bericht zufolge eingeleitet werden. "Der Scheiß war so verrückt. Das war kein Spaß." 18 Stunden später war ihr Sohn da.