19 Millionen Views auf TikTok

Der 35-Jährige fuhr mit seinen Haustieren zu seinem Haus am See in Maine. Dort nahm er ein Video auf, in dem Nahla auf der Rückbank seines Autos sitzt. Doch nur wenige Augenblicke später war der Hund tot. In einem TikTok-Video teilte er den aufgenommenen Clip und schrieb dazu: "Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Wahrscheinlich dieses Video von meiner Hündin, wenn wir zu dem Haus am See in Maine zufahren. 90 Sekunden nach der Aufnahme war sie tot.“

Das Video ging viral und erreichte über 19 Millionen Aufrufe. Doch wie genau ist seine Hündin verstorben?