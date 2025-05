Nonnen gehen auf Social Media viral

Schwester Casssiano liebt es zu singen und Nonne de Neves tanzt gerne – als sie während der Show den selbstgeschriebenen Song "Vocação de Amar e Servir" von Cassiano performten, staunte sogar die Moderatorin bei dem musikalischen Talent. Ordensbruder Giovane Bastos, der ebenfalls zu Gast in der Sendung war, ließ es sich nicht nehmen und tanzte mit Marisa Paula de Neves mit. Unter dem offiziellen YouTube-Video des Senders heißt es: "Was für eine Präsenz, was für eine Freude, was für eine Mission!"

Der Clip wurde mehrfach in den brasilianischen Sozialen Medien geteilt und ging schnell um die Welt.