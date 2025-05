Was ist "Beauty Blindness"?

Ganz grundsätzlich beschreibt "Beauty Blindness" das Phänomen, dass Menschen bestimmte Aspekte ihres Aussehens nicht objektiv betrachten können. Auf TikTok äußert sich dies darin, dass vor allem junge Frauen Videos posten, in denen sie diese und ähnliche Fragen stellen: "Was stimmt in meinem Gesicht nicht?". Sie bitten die Community damit um ehrliche Meinungen zu ihren vermeintlichen Makeln.