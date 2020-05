Selbstwahrnehmung österreichischer Mediennutzer

Dann folgt, gemessen an der Verbreitung, und mit elf Prozent Anteil an allen Mediennutzern eine kleine Gruppe, der sogenannte Refusenic. Sein individueller Medienzugang ist von der Haltung Das immer größer werdende Angebot an Medien überfordert mich - ich nutze lieber Bewährtes geprägt. Sie sind, von der gegenwärtigen Schnelllebigkeit, Hektik und den Ambivalenzen verunsicherte Skeptiker. Anstatt ein gewisses Maß an Unsicherheit akzeptieren zu lernen, halten sie an Vertrautem fest. Refusenics sind "überzeugte Nutzer klassischer Medienangebote" und nutzen in dieser Haltung gelernte und vertraute Programme und Formate.



Für sie hat das Fernseh-Gerät und der lineare Fernsehkonsum, die in der TV-Branche oft zitierte Lagerfeuer-Funktion. Dazu gesellt sich ein Mobiltelefon, das ein Feature Phone und kein Smartphone ist und dessen wichtigsten Aufgaben das Telefonieren und die SMS-Kommunikation sind.