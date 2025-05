Alarmierende Zahlen und Petition in Berlin

Eingereicht wurde die Petition, in der eigene Abteile für FLINTA*-Personen (Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender Menschen) im öffentlichen Nahverkehr in Berlin gefordert werden, von der deutschen Aktivistin Alex Born. Ziel sei es, eine sichere Fortbewegung auch in den Abendstunden zu ermöglichen – ohne permanente Anspannung oder Angst. Und auch aktuelle Zahlen des Bundeskriminalamts, die zeigen, dass mehr als die Hälfte der Frauen in Deutschland nachts den öffentlichen Nahverkehr meiden, unterstreichen die Notwendigkeit des Diskurses.