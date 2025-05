Zahlen steigen: 150 Fälle von Vergewaltigung und Raub mit K.o.-Tropfen

In 40 Fällen wurden Raub bzw. schwerer Raub angezeigt – davon waren zum Großteil Männer betroffen. Verzeichnet wurden aber auch zehn Vergewaltigungen mit männlichen Opfern .

Die Anzeigezahlen sind im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen, wie die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des FPÖ-Klubs an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zeigt.

2023 wurden 123 Fälle angezeigt, 2024 stieg die Zahl dann auf 150. Davon 92 in Wien, das im Jahr davor 75 gezählt hat. An zweiter Stelle steht Tirol mit 14 Fällen, knapp dahinter Oberösterreich mit zwölf. In vergleichsweise großen Bundesländern wie der Steiermark und Niederösterreich gab es sieben bzw. sechs Fälle.