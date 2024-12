Neue Kampagne gegen K.O.-Tropfen in Linz: "Schuld ist nie das Opfer"

Genau mit Vorurteilen dieser Art spielt die neue Plakat-Kampagne der Stadt Linz, die Bewusstsein für das Thema schaffen sollen. Die Antworten finden sich auf den Plakaten sofort, die Vorurteile werden gekontert: Na und? So what? Und immer verknüpft mit dem Hinweis: not your fault. Nicht deine Schuld.

"Wir sprechen hier über Männergewalt", sagt Frauenstadträtin Eva Schobesberger, Grüne: "Mit der neuen Kampagne zeigen wir klar und deutlich: Schuld sind immer die Täter, niemals die Betroffenen."

Wo gibt es Hilfe?

Mit der Umsetzung wurde der Verein "FIFTITU%", eine Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich beauftragt. Die Plakate werden ab sofort in Linz im öffentlichen Raum zu sehen sein, die Botschaften werden mehrsprachig transportiert, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Vermerkt sind auch Anlaufstellen und Hilfsangebote für Betroffene.