Welle des Frauenhasses nach US-Wahl: Männer sollen Verantwortung übernehmen

Dazu kommt jetzt eine neue Kampagne nach Linz. Sie wird auf Plakaten, in Kinos und auf sozialen Medien zu sehen sein. Unter dem Titel " #sagwas - Mann spricht's an " setzen sich auch Prominente wie Ex-Fußballer Andi Herzog und Schauspieler Gregor Seberg dafür ein. Mit markigen Sprüchen werden Männer direkt angesprochen, Verantwortung für Männergewalt zu übernehmen und einzuschreiten, wenn sie Zeugen von Gewalt an Frauen, verbal oder physisch, werden.

Prinzipiell gibt es in Linz Workshops und Angebote für Buben , um sie für einen respektvollen Umgang mit Mädchen und Frauen zu sensibilisieren: Was sind Rollenklischees und wie brechen wir sie auf? Welche gewaltfreien Wege gibt es, um Konflikte zu lösen? Das sind nur einige der Fragestellungen, die darin thematisiert werden. "Wir würden gerne noch viel mehr in die Breite gehen mit diesem Angebot", sagt die Linzer Frauenstadträtin Eva Schobesberger , Grüne. "Das Problem ist, dass wir zu wenige Sozial- und Männerberater haben, die wir hier einsetzen können."

Ein akutes Thema in diesem Zusammenhang, das derzeit in diversen Foren und auf vielen sozialen Plattformen behandelt wird, sind die Gefahren, denen Mädchen und Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln ausgesetzt sind. Unzählige berichten, was sie an verbalen und körperlichen Übergriffen, an Beleidigungen, Beschimpfungen und Anzüglichkeiten in Zug, Bus oder Bim erlebt haben.

"Niemand hat mir geholfen"

Der Tenor: "Alle haben es gesehen, niemand hat eingriffen, niemand hat mir geholfen." In europäischen Großstädten werden nun sogar Forderungen nach eigenen Zügen oder Abteilen für Frauen laut.