Wiener Linien: XL-Sitze in Flexity-Straßenbahn sorgen für Kritik

Auf den Social-Media-Kanälen der Wiener Linien wurde unlängst ein Meilenstein kommuniziert: "Endlich ist er da! Der 1.400 XL-Sitz im 100. Flexity" . Die Inbetriebnahme der sogenannten Niederflurstraßenbahn Flexity ist in vollem Gange. Ein Fünftel der aktuell rund 500 Fahrzeuge der Straßenbahnflotte der Wiener Linien besteht aus den barrierefreien Flexity-Modellen.

Im Gegensatz zu den Hochflurgarnituren sollen die 34-Meter-langen Flexitys Platz für über 210 Fahrgäste bieten und dank der Mehrzweckbereiche ausreichend Raum für Kinderwägen und Rollstuhlfahrer gewährleisten.

So weit, so gut, doch im Netz kommen die neuen Flexity-Züge nicht bei allen Fahrgästen gut an. Insbesondere die Beschaffenheit der Sitze scheint Anlass für heftige Kritik zu geben.