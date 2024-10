Student im Rollstuhl sucht Ideen für barrierefreien Uni-Haupteingang

Nur eine Hintertür reicht nicht mehr. Das Thema Barrierefreiheit sei ohnehin viel zu lange versteckt worden. Jetzt will Philipp Muerling – der aufgrund einer Genmutation seit über zehn Jahren im Rollstuhl sitzt – über den Haupteingang in das Gebäude der Akademie für bildende Künste. Und lanciert dafür einen Wettbewerb, in dem er den besten Vorschlag für einen barrierefreien Eingang sucht.