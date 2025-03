Wer derzeit am Ring spazieren geht, stößt beim traditionellen Café Landtmann auf eine gravierende Veränderung. Denn das legendäre Café im ersten Bezirk heißt nicht mehr Landtmann , sondern Stadtfrau . Was steckt hinter der Namensänderung?

Auch auf Instagram hat man bereits das Profilbild geändert - im Netz wird die Aktion durchwegs positiv aufgenommen. "Habe mich schon in den neuen Look verliebt , kann gerne so bleiben", schreibt ein Instagram-Nutzer.

Aktionen am 8. März

Dem nicht genug, sind am 8. März, also am Weltfrauentag selbst noch einige weitere Events und Aktionen im Café geplant. Beim "Ladies Breakfast" können Frauen gemeinsam frühstücken, sich austauschen und an einer Diskussionsrunde, moderiert von Medienmacherin Uschi Pöttler-Fellner, teilnehmen.

"Unser Kaffeehaus war schon immer ein Ort des Austauschs und der Inspiration – mit dieser Aktion wollen wir die Rolle und die Leistungen der Frauen in der Gastronomie sichtbar machen und Frauen dazu ermutigen, sich gegenseitig zu stärken und zu vernetzen", sagt Geschäftsführerin der Querfeld-Betriebe Irmgard Querfeld.