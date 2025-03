Mehr als die Hälfte der Frauen (56 Prozent) wünschen sich, dass das Nachtleben inklusiver wird. So lautet das Ergebnis einer Umfrage des Marktforschungsinstituts TQS im Auftrag von Jägermeister Österreich im Vorfeld des Weltfrauentags am 8. März. An der repräsentativen Umfrage nahmen 700 Personen im Alter von 18 bis 40 Jahren teil. 52 Prozent der befragten Frauen gaben außerdem an, in Gruppen von bis zu fünf Personen feiern zu gehen.

24 Prozent sind lieber ausschließlich mit Freundinnen unterwegs. Generell wünscht sich das weibliche Publikum in Bars, Lokalen und Klubs einen höheren Frauenanteil. Für 54 Prozent beeinflusst das auch die Auswahl der Party-Location. "Nur 23 Prozent suchen bewusst Lokale mit einem höheren Männeranteil auf", hieß es in der Aussendung am Sonntag.