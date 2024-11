TikTok-Clip zeigt: Das beim Bewerbungsgespräch nicht erzählen!

"Wenn du dich fragst, wie der Arbeitsmarkt aktuell aussieht, dann schau dir meine geschwollenen Augenlider an", beginnt Content Creatorin Alejandra ihre Erzählung. Mittlerweile wurde der Clip bereits über 850.000 Mal aufgerufen und in der Kommentarspalte finden sich unzählige Gleichgesinnte.

Eine Personalchefin der Generation X soll ihr gesagt haben, dass sie nicht für den Job genommen wurde, weil sie der Generation Z angehöre. "Das hat mich die letzten fünf Stunden zum Weinen gebracht", so die Influencerin. Schon früher habe sie in dieser Abteilung und in diesem Team gearbeitet. "Ich habe mich dort hervorragend bewährt und jeder aus dem Team hat mich wirklich gemocht und auch ich mochte meine Kollegen und Kolleginnen."

Bewerbungsgespräch verlief gut

Als sie ein Jahr später zufällig sah, dass in jener Abteilung eine Stelle frei ist, hat sie sich sogleich beworben. "Ich wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und alles verlief gut." Eine Woche später, nachdem sie nicht die vereinbarte Rückmeldung erhalten hat, hakte sie per Mail nach. Wieder kam keine Antwort. Zufällig traf sie im Aufzug des Bürokomplexes die Personalleiterin, die Alejandra fragte, ob sie denn bezüglich der Stelle schon benachrichtigt wurde, was sie verneinte. In Zwischenzeit sei die Position bereits vergeben worden.

Die Content Creatorin fasste bei der Personalverantwortlichen nach, woran es lag und was sie in Zukunft besser machen könne bei Vorstellungsgesprächen.