Was ist Immersive Reading? Deutsche Bedeutung einfach erklärt

"Lese mit mir für zwei Stunden (immersives Lesen)", schreibt Buch- TikTokerin Savannah Lee Henry zu dem viralen Video, das mittlerweile über 1,2 Millionen Menschen gesehen haben. So als wolle sie es beweisen, stellt die Content Creatorin einen Laptop in die Kamera, auf dessen Bildschirm ein Zwei-Stunden-Countdown angezeigt wird. Die Influencerin macht es sich auf einem Sitzsack mit Polstern gemütlich, setzt sich Kopfhörer auf, schnappt sich das Buch und beginnt zu lesen.

Die einen können sich nur schwer konzentrieren, die anderen empfinden Lesen als anstrengend und manche können gar nicht so viel lesen, wie sie wollen. Abhilfe schaffen kann das "Immersive Reading", auch "Immersion Reading" genannt. "Immersion" meint das Eintauchen , die Vertiefung in eine Sache. Konkret ist Immersionslesen das Lesen eines Buches, während derselbe Titel als Hörbuch mithilfe von Kopfhörern abgespielt wird.

Traditionelles Lesen wird bei dieser Technik mit sensorischen Reizen kombiniert. Beim immersiven Lesen wird der Rezipient vollständig in den Prozess eingebunden, ist also wesentlich mehr vertieft in den Inhalt und taucht regelrecht ein in die Geschichte. Der Text wird nicht nur gelesen, sondern auch im eigenen Tempo erschlossen.