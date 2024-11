Abkürzungen in Textnachrichten können zwar praktisch und zeitsparend sein, doch laut einer neuen Studie, auch unehrlich wirken. Die Studienergebnisse wurden im Journal of Experimental Psychology veröffentlicht.

Laut den Experten und Expertinnen werden Abkürzungen in Textnachrichten als unaufrichtig aufgefasst. Wer beispielsweise "Wg" anstatt "Wie geht's" oder "HDL" anstatt "Hab dich lieb" tippt, kommt wohl unaufrichtig rüber. Obwohl die Abkürzungen zeit- und zeichensparend sind (vor allem beim SMS-Tippen) sind, geben die Forschenden der Stanford University und University of Toronto an, dass Textnachrichten mit Abkürzungen negativer von befragten Probanden und Probandinnen bewertet wurden.