Tier durfte nicht an Bord: Frau ertränkte Hund in Flughafen-Toilette

Bereits Mitte Dezember ereignete sich das Verbrechen , doch trotz Haftbefehl, der noch am selben Tag erlassen wurde, konnte die 57-jährige Alison Agatha Lawrence erst drei Monate später gefasst und wegen schwerer Tierquälerei verhaftet werden.

Am 16. Dezember soll die Tatverdächtige in einer öffentlichen Toilette des Orlando International Airport ihren Hund ertränkt haben , wie unter anderem der US-amerikanische Sender WFLA berichtet.

Frau ertränkte ihren Hund in Toilette

Am 18. März wurde die Frau abgeführt, wie aus dem Verhaftungsprotokoll, welches People vorliegt, zu entnehmen ist. Die Flughafenbehörde von Orlando teilte mit, am 16. Dezember 2024 zum Orlando International Airport gerufen worden zu sein, nachdem andere Fluggäste das tote Tier in einer Damentoilette gefunden und das Personal des Flughafens informiert hatten.