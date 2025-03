In der 17. Staffel der US-amerikanischen Version der Show "Der Bachelor" suchte Sean Lowe seine große Liebe. Dort lernte er Catherine Giudici kennen, der er im Staffelfinale 2013 einen Heiratsantrag machte. Die beiden sind seit 2014 glücklich verheiratet und haben drei Kinder zusammen.

Ex-"Bachelor" von Hund attackiert In den sozialen Medien teilen sie regelmäßig gemeinsamen Content aus ihrem Alltag. Am 18. März veröffentlichte das Pärchen ein Video, in dem vor allem Lowe erzählt, dass er zweimal von seinem eigenen Hund, Moose, attackiert wurde. Laut dem 41-Jährigen ereignete sich der Angriff in seinem Haus, als der Rauchmelder in seinem Haus losging, während Lowe am Grillen war. Dieser Alarm soll sein Haustier so beunruhigt haben, dass Moose begann, den Reality-TV-Star an Händen und Füßen zu beißen.

Laut Lowe soll ihn sein Hund so gebissen haben, dass er stark blutete. Der Influencer, mit mehr als 1,2 Millionen Fans auf Instagram, hatte sogar Angst, dass eine Arterie verletzt wurde. "Ich gehe in die Notaufnahme, und sie nähen mich an fünf oder sechs verschiedenen Stellen am Arm", erinnerte sich Lowe. "Die ganze Zeit über fällt es mir immer noch schwer, das, was gerade mit meinem Hund passiert ist, zu begreifen."

Sean Lowe bangte um sein Leben Das Pärchen entschied, dass es nicht sicher für sie und ihre Kinder sei, wenn Moose weiterhin bei ihnen bleibt. Die Eltern von Lowe erklärten sich bereit, einen Tag nach dem Angriff die Enkelkinder abzuholen und sie von dem Tier wegzubringen. Laut Lowe sei bei der Abholung die Hinterhoftür von dem Wind aufgeweht worden, weshalb sich der Hund erneut auf den "Bachelor"-Star gestürzt hat, um ihm zu attackieren. "Dieser Hund ist so stark, er ist so explosiv, aber ich kann ihn zu Boden ringen", sagte Lowe. "Ich habe seinen Kragen gepackt, aber ich weiß, dass er meinen Arm aufgerissen hat, und ich weiß einfach, dass ich hier um mein Leben kämpfe. ... Ich habe das Gefühl, wenn dieser Hund aufsteht, wird er mich umbringen."

Lowe soll auch um das Leben seiner Familie gebangt haben. Nach der zweiten Attacke rief Lowes Familie die Polizei, und er musste erneut am anderen Arm genäht werden. Lowe sagte jedoch, er gebe weder Moose noch dem Tierheim, aus dem er adoptiert wurde, die Schuld an der Situation. "Es war nicht die Schuld von Moose", erklärte der 41-Jährige. "Ich denke, es ist klar, dass er eine Menge Traumata erlebt hat, bevor wir ihn bekamen, und dass etwas Neurologisches mit ihm nicht stimmte, wo einfach ein Schalter umgelegt wurde. Und er verwandelte sich in einen absoluten Killer, was sehr seltsam war." Die Familie entschied sich dazu, den Hund in einem anderen Zuhause unterzubringen: "Ich hoffe, dass ihr alle Verständnis habt, denn wir sind sehr traurig darüber. Das sind wir wirklich“, erklärte der Content Creator. "Wir vermissen unseren Hund, so seltsam das auch klingen mag. Er war ein wirklich, wirklich guter Hund."

Hund vor 3 Monaten adoptiert Erst im Jänner teilte das Pärchen, dass sie Moose adoptiert haben, nachdem ihre drei Kinder unbedingt ein Haustier haben wollten. Auf Social Media teilte Sean Lowe Updates zu dem neuen Familienzuwachs und erstellte sogar lustige Reels auf Instagram mit dem Hund.

Die Fans sind von dem Zwischenfall schockiert und teilen ihre Sorge und eigenen Erfahrungen mit Haustieren in mehreren Kommentaren auf Lowes Profil: "Ich habe deine Situation mit Moose angehört und es tut mir so leid. Ich wollte nur kurz sagen, dass ein Tollwut-Test in solchen Situationen von größter Wichtigkeit ist, und ich hoffe, du kannst Moose zu deiner Sicherheit testen lassen", kommentierte eine Userin. "Ich bete für deine Familie und ich bin sehr traurig wegen Moose. Irgendetwas hat ihn erschreckt, und das bricht mir als Hundeliebhaberin das Herz. Ich weiß, dass er dir nicht wehtun wollte (...)", postete eine weitere Nutzerin.