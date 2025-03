Tirol: Mann trennte in seinem Garten Ziegenbock den Kopf ab

Mit einem besonders blutigen Fall von Tierquälerei hat die Polizei in Tirol zu tun gehabt. Ein 31-Jähriger hatte am Samstag im Garten seiner Wohnung in Ebbs (Bezirk Kufstein) einem seiner Ziegenböcke den Kopf abgetrennt.

Anschließend flüchtete der Österreicher , der sich in einem "psychischen Ausnahmezustand" befand, mit seinem Pkw und drei weiteren Ziegen. Er wurde schließlich einen Tag später in Liesing im Kärntner Lesachtal festgenommen.

Zuvor waren in seiner Wohnung in Ebbs rund 1,8 Kilogramm Cannabis und - trotz bestehenden Waffenverbots - mehrere Waffen sichergestellt worden, informierte die Exekutive am Montag. Nachdem der 31-Jährige in Kärnten festgenommen und wieder zurück nach Tirol überstellt worden war, wurde er aufgrund seines Zustandes einem Arzt im Krankenhaus Kufstein vorgeführt.