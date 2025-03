17 Kilo abgenommen: Oberösterreicher überlebte 4 Wochen in Wildnis

Pfleger erlebte Momente, die ihn an seine persönlichen Grenzen brachten, lag 36 Stunden in einem dunklen, kalten Laubhaufen und hat nach den vier Wochen 17 Kilogramm abgenommen.

Horrorfund: Schlange in Eis am Stiel entdeckt

Pfleger, der Umweltsicherung und Schutzgebietsmanagement studiert hat, möchte mit seinem Überlebenstrip Aufmerksamkeit für das besorgniserregende Verschwinden der Wildnis in Europa schaffen. In Europa gibt es mittlerweile nur mehr wenige große unberührte Waldflächen, da der Großteil der Gebiete seit Jahrhunderten von Menschen genutzt, bewirtschaftet oder verändert wurden.

Sein Wissen, seine Erlebnisse und Survival-Tipps möchte der Oberösterreicher nun weitergeben. Aktuell veranstaltet er Live-Events ( "Frei in der Wildnis" ) in Deutschland und Österreich. In Wien hält Pfleger in wenigen Tagen einen Vortrag:

Zudem hat er seine Abenteuer in seinem Buch "Frei in der Wildnis" niedergeschrieben. Darin geht er unter anderem diesen zwei Fragen nach: Was braucht man, um in der Wildnis zu überleben? Und was, um frei und glücklich zu sein?