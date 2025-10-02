Sechsfachjackpot geknackt: 7,8 Millionen gehen ins Burgenland
Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch wurden folgende Gewinnzahlen ermittelt: 6, 7, 19, 29, 31, 33, Zusatzzahl 24. Im Jackpot-Topf lagen 7.832.938,40 Euro. Über die darf sich nun ein Burgenländer freuen - ein Quicktipp brachte den Solo-Geldsegen.
Bei der Ziehung am Mittwoch gab es auch zwei Fünfer mit Zusatzzahl. Zwei Spieler erhalten rund 110.000 Euro.
Bei der kommenden Ziehung geht es dann um rund 1,2 Millionen Euro.
Joker und Lotto Plus
880765 - diese Zahlenkombination hatten gleich zwei Joker-Spieler auf ihrem Schein. Sie gewannen jeweils rund 147.000 Euro.
Keinen Hauptgewinn gab es am Mittwoch bei Lotto-Plus. Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. 119 Spielteilnehmer dürfen sich immerhin über rund 4.800 Euro freuen. Die Gewinnzahlen: 2, 7, 11, 24, 30 und 42.
