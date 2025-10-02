Sechsfachjackpot geknackt: 7,8 Millionen gehen ins Burgenland

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch wurden folgende Gewinnzahlen ermittelt: 6, 7, 19, 29, 31, 33, Zusatzzahl 24. Im Jackpot-Topf lagen 7.832.938,40 Euro. Über die darf sich nun ein Burgenländer freuen - ein Quicktipp brachte den Solo-Geldsegen.

Bei der Ziehung am Mittwoch gab es auch zwei Fünfer mit Zusatzzahl. Zwei Spieler erhalten rund 110.000 Euro.

Bei der kommenden Ziehung geht es dann um rund 1,2 Millionen Euro.