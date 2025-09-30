Ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet in Deutschland hat nach über einem halben Jahr einen Lottoschein in seiner Übergangsjacke gefunden. Damit ist er auf die größte Überraschung seines Lebens gestoßen: Der vergessene Schein brachte ihm 15,3 Millionen Euro ein.

In einer Pressemitteilung der Lotto Hessen GmbH heißt es, dass am 29. März der 6aus49-Jackpot geknackt wurde – der Gewinner, der insgesamt 15.336.286,40 Euro kassierte,, realisierte das erst Monate später. Denn das wertvolle Glückslos steckte in einer Übergangsjacke eines Deutschen, der dieses vollkommen vergessen hatte.

"Erst zum Wochenende fiel mir der Zettel wieder in die Hände, zusammengefaltet in der Innentasche meiner Übergangsjacke. Als ich dann mit dem Handy die Zahlen verglich und die Gewinnsumme sah, war ich vollkommen geschockt – zum Glück saß ich schon, sonst hätten mir die Knie nachgegeben", erklärte der Gewinner bei der Gewinneinlösung in der Wiesbadener Unternehmenszentrale. Der Familienvater hatte den Spielschein anonym und ohne Kundenkarte in einer Lottoverkaufsstelle erworben. Solange er den Preis nicht selbstständig "abholte", blieben die 15,3 Millionen Euro im Lotto-Safe.

Mann hörte von Gewinner-Suche im Radio

Ende Mai wurden von der Lotteriegesellschaft Plakate in den Verkaufsstellen aufgehängt, um auf den nicht eingelösten Gewinn aufmerksam zu machen. "Davon hatte ich damals sogar im Radio gehört und mir noch gedacht, 'Wie blöd kann man eigentlich sein, das nicht abzuholen?' Da wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich der Gesuchte sein könnte", erinnerte sich der Gewinner zurück.

Mit seinem Millionenjackpot hat sich der Deutsche eine neue Wohnzimmercouch gekauft, zudem möchte er mit dem Geld seine Kinder versorgen. Von dem großen Gewinn möchten er und seine Frau niemandem erzählen.