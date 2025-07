Mann deutet Traum richtig und kauft Rubbellos – nun ist er reich

Ricky Nunnery Jr. aus Sanford im US-Bundesstaat North Carolina träumte am 10. Juli davon, dass er eine große Summe Geld gewinnen werde. Nur einen Tag später entschied er sich, den Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Getrieben von dieser inneren Stimme erwarb er am Freitag, dem 11. Juli 2025 , im örtlichen Tankstellenshop für zehn US-Dollar ein $1.000.000-Triple-Play-Rubbel-Los – und tatsächlich: Er gewann den Hauptpreis von 1 Million US-Dollar . Gegenüber ABC11 betonte er: "Irgendwas hat mir gesagt, heute ist der Tag". Im Traum offenbarte sich zudem ein wichtiges Detail : Anstelle eines klassischen Lottoscheins und der damit verbundenen Zahlenfolge, sollte er laut Traum diesmal auf ein stinknormales Rubbellos setzen.

Beim Einlösen seines Gewinns in der Lotteriezentrale standen dem Herrn zwei Optionen zur Wahl: eine Einmalzahlung (Sofort-Lump‑Sum) oder die verteilte Auszahlung der Gesamtsumme über 50 Jahre (Rente) hinweg. Nunnery entschied sich für die Einmalzahlung, welche nach staatlichen und bundesweiten Steuern 430.503 US‑Dollar netto betrug.

Was wird er mit dem Geld machen?

Der sonst so bodenständige Nunnery kann sein Glück kaum fassen: "Ich bin überglücklich“, sagt er gegenüber ABC11– und weiß schon, was er mit dem Geld anfangen will: Rechnungen begleichen und investieren. Allen anderen gab er übrigens den Rat, unbedingt ihrem Bauchgefühl zu vertrauen und ihre Träume "richtig zu deuten".