7-fach Jackpot: Und was würden Sie mit 11 Millionen Euro machen?

Wenn es am Sonntag, 30. März, um voraussichtlich 11 Millionen Euro geht, dann ist das mehrfach außergewöhnlich:

Wer auch immer sich am Sonntag über den richtigen Tipp am Lottoschein freuen darf, hat bestimmt einige Fragen, wie es denn nun weiter geht . Der KURIER hat Antworten.

Der oder die Glückliche mit sechs Richtigen auf dem Lottoschein, meldet sich am besten beim Kundencenter der Österreichischen Lotterien . "Dann kann man bei uns einen Abgabetermin ausmachen oder vereinbaren, dass einer unserer Großkundenbetreuer nach Hause kommt oder an einen Ort, wo man sich eben mit ihm treffen möchte", erläutert Christopher Reisinger, Sprecher der Lotterien.

Wer aber auf Nummer sicher gehen will, gibt den Schein bei den Lotterien in Verwahrung oder mietet ein Bankschließfach .

Es wäre der Albtraum jedes Lottogewinners - da hat man die sechs Richtigen und verliert den Schein. Oder die Brieftasche, in der er verwahrt ist, wird gestohlen. Aber Reisinger kann beruhigen: Sobald man sich bei den Lotterien gemeldet hat, die Quittungsnummer überprüft und die Daten aufgenommen wurden, "ist das eigentlich gegessen". Auch wenn drei Wochen nach der Meldung der Lottoschein plötzlich weg wäre - der Gewinn bleibt .

"Nein", antwortet Lotterien-Sprecher Reisinger: "Die Steuern wurden mit der Glücksspielabgabe bereits abgeführt." Will also heißen: Die gesamte Gewinnsumme gehört auch tatsächlich dem Gewinner oder der Gewinnerin - es erfolgt keine Meldung ans Finanzamt , Stichwort zusätzliche Steuern.

Was kann man mit so viel Geld machen?

Für 11 Millionen Euro könnte man . . .

. . . ohne Abgaben oder Notarkosten gerechnet statistisch 8,5 Wohnungen mit jeweils 100 Quadratmetern im teuersten Bezirks Wiens erwerben (Döbling) oder 120 gleich große Wohnungen im billigsten Bezirk Österreichs, Jennersdorf im Burgenland.

. . . rund 5.500 Exemplare des derzeit aktuellen iPhone 16 pro mit maximaler Speicherkapazität kaufen.

. . . etwa 400 Autos erwerben, da deren Durchschnittspreis in Österreich bei rund 27.300 Euro liegt.

Oder man könnte, was deutsche Mathematiker einmal nachgerechnet haben, sich den gesamten Gewinn in 1-Euro-Münzen geben lassen: Der Turm, der sich damit - theoretisch - bauen ließe, wäre dann mehr als 26 Kilometer hoch - falls es denn überhaupt so viele Münzen als Bauklötzchen gäbe.