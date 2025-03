"Wenn ich dann im Lotto gewinn ...": Was Österreicher machen würden

Was tun mit einem Hauptgewinn im Lotto? Eine Frage, die sich wohl nicht vielen Österreichern stellt. Das Linzer Meinungsforschungsinstitut IMAS hat sie dennoch erhoben.

An erster Stelle steht das Verwirklichen von Traumreisen (34 Prozent), an letzter Investitionen in Aus- und Weiterbildung (ein Prozent), so das am Freitag veröffentlichte Ergebnis.

Acht Prozent meinten, nicht zu wissen, was sie mit einem Hauptgewinn anfangen würden.