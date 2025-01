Ehepaar stirbt tragisch nach Lottogewinn

Jean Davies meldete sich im Oktober 2018 bei der Postcode-Lotterie an – ihr Enkel half ihr damals bei der Registrierung. Dabei drückte er versehentlich zweimal auf den Registrierungsknopf und löste dadurch zwei Lose aus, anstatt nur eines. Zwei Monate später erhielt Jean eine E-Mail, in der ihr bestätigt wurde, dass sie bei der Weihnachtsverlosung gewonnen habe, berichtet der Mirror.

Doch Jean konnte ihre Pläne nie umsetzen: Kurz nach dem Gewinn stürzte ihr Ehemann und begann, seine kognitiven Fähigkeiten zu verlieren. Zeitgleich wurde bei ihrem jüngsten Sohn, der ebenfalls Brian hieß, Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Aufgrund der gesundheitlichen Probleme in der Familie legte Jean ihre Pläne vorerst auf Eis.

Laut den Schilderungen ihrer Tochter lebten Jean und Brian Davies in bescheidenen Verhältnissen, insbesondere nachdem Brian schwer erkrankte. "Als Mama das Geld gewann, plante sie, ihren Bungalow umzubauen. Sie freute sich darauf, das Haus auf Vordermann zu bringen", so Gillian.

Ein besseres Leben

Im Jahr 2020 erkrankte die Engländerin an einer Lungenentzündung und musste ins Krankenhaus. Im November desselben Jahres wurde das Ehepaar nach 65 Jahren gemeinsamer Zeit getrennt – Brian wurde in ein Pflegeheim verlegt. Die Trennung und die Sorgen um ihren Ehemann belasteten Jean sehr. Am 5. Juni 2022 verstarb sie, und wenige Monate später folgte ihr Brian.

Laut ihrer Tochter Gillian hätte sich das Leben ihrer Eltern nach dem Gewinn der Postcode-Lotterie eigentlich zum Besseren wenden sollen. "Aber das tat es nicht. Von diesem Tag an ging alles bergab", so Gillian.