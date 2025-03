Genau dieser letzte Satz könnte die Serie 446 zur teuersten in der Geschichte der Österreichischen Lotterien machen. Denn: Der entscheidende Zusatz "pro Spiel" fehlt . Dadurch lässt sich die Regel so auslegen, dass der Hauptgewinn auch dann fällig wird, wenn insgesamt drei "5000"-Symbole über beide Spiele hinweg erscheinen. Das hat weitreichende Konsequenzen : 200 Losbesitzer fordern nun jeweils 5.000 Euro monatlich für ein Jahr - insgesamt 12 Millionen Euro.

Auslöser der Verwirrung ist ein entscheidender Absatz auf der Rückseite des Loses: "Auf diesem Rubbellos befinden sich 2 Spiele. Rubbeln Sie 'Spiel 1' und 'Spiel 2' auf. Finden Sie 3x den gleichen Geldbetrag pro Spiel, so haben Sie diesen Geldbetrag 1x gewonnen. Finden Sie das 3x das Geldschein-Symbol '5000', gewinnen Sie EUR 5.000,- monatlich, 1 Jahr lang!"

Laut den Lotterien gibt es in dieser Serie knapp 270.000 Lose mit Hauptgewinn . Ihre Rechtsabteilung sieht die Angelegenheit jedoch völlig anders und spricht von einem " unredlichen Geschäftsmodell " . Ein Kläger etwa besaß sechs gewinnende Lose – obwohl der Hauptpreis eigentlich nur zweimal vergeben werden sollte.

Mehr als 1,2 Millionen dieser Lose wurden rund um den Jahreswechsel 2023/2024 aufgelegt. Ende Oktober 2024 sprach eine Richterin am Handelsgericht Wien einem Losbesitzer den Gewinn zu. Sein Anwalt Oliver Peschel vertritt mittlerweile 180 weitere Betroffene – viele von ihnen meldeten sich nach einem Aufruf auf seiner Webseite.

Lotterien kompromissbereit: Lospreis wird zurückerstattet

Mittlerweile zeigen sich die Lotterien kompromissbereit und bieten an, den Lospreis zu erstatten. In einem Schreiben an die Kläger ist von einem "offensichtlichen Erklärungsirrtum" die Rede – der Vertrag sei deshalb wegen „Irrtums“ aufgehoben worden.

Im März steht die nächste Klage an. Ob der Kläger seinen Gewinn tatsächlich erhält, bleibt abzuwarten. Eines jedoch scheint sicher: Künftig werden die Lotterien ihre Rubbellose wohl noch sorgfältiger prüfen.