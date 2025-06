Die Massachusetts State Lottery hat kürzlich ein neues Sofortgewinnspiel eingeführt. Die erste Gewinnerin ist eine junge Frau aus Norcross im US-Bundesstaat Georgia – sie erhielt das Los als Geschenk von ihrem Vater. Das gab die Lotterie in einer offiziellen Aussendung bekannt.

Lotterie-Los war Geschenk von Vater

Ihr Papa hatte den Lottoschein in einem unscheinbaren kleinen Lebensmittelgeschäft in East Boston gekauft und ihn seiner Tochter geschenkt. In der Aussendung heißt es, dass der Laden einen Bonus von 20.000 US-Dollar (circa 17.500 Euro) für den Verkauf dieses Loses erhält.