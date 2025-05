Der US-Amerikaner James Farthing (50) hat am vergangenen Samstag die wohl größte Überraschung seines Lebens erhalten: Er knackte den Lotto-Jackpot und gewann 167,3 Millionen US-Dollar (rund 148 Mio. Euro). Den Lottoschein kaufte er für zwei Dollar an einer Tankstelle in Kentucky. Drei Tage später wurde er jedoch in Handschellen abgeführt. Was ist passiert?