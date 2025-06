Lawrence Campbell reichte Anfang des Monats vor dem Gericht in Manitoba eine Klage über 5 Millionen kanadischen Dollar gegen seine ehemalige Partnerin Krystal Ann McKay ein. Wie CTV News berichtet, soll ihn seine Ex angeblich ignoriert haben, nachdem sie mit einem Lottoschein, den er gekauft hatte, den Jackpot von 5 Millionen kanadische Dollar knacken konnte. Nun verklagt Lawrence Campbell seine ehemalige Partnerin.

Lottoticket für Partner aufbewahrt Campbell soll mit seiner Ex-Partnerin, mit der er eine "treue, feste und vielversprechende" Liebesbeziehung führte, am 19. Jänner 2024 ein Lottolos gekauft haben. Nachdem der Kanadier das Ticket erworben hatte, soll er es laut eigenen Angaben seiner Ex-Partnerin gegeben haben, damit sie es verwahrt. Er habe zuvor seine Geldbörse verloren und wollte vermeiden, dass das Ticket abhanden kommt. Das Lottolos geriet in Vergessenheit, bis Campbell es am Boden wiedergefunden und ein Foto davon geschossen hatte.

Als der Kanadier erfuhr, dass er den Jackpott mit 5 Millionen kanadischen Dollar (circa 3,1 Millionen Euro) gewonnen hatte, finden die ersten Probleme an. Campbell sprach mit der Western Canada Lottery Corporation, die ihm mitteilte, dass er nicht teilnahmeberechtigt sei und den Gewinn nicht einfordern könne, da er keinen gültigen Ausweis habe. In der Klage gegen seine Ex-Partnerin wurde erklärt, dass seitens der Lottogesellschaft geraten wurde, dass der Jackpotggewinn über Krystal Ann McKay verkündet werden und sie das Lottoticket unterschreiben sollte. "Es war wirklich überwältigend und aufregend", sagte McKay während einer Pressekonferenz und teilte Reportern mit, dass das Gewinnerlos ein Geburtstagsgeschenk von Campbell sei. "Sie hatte mich drei Wochen lang gebeten, mir ein Ticket zu besorgen, aber ich bin nie hingegangen und habe mir eins geholt", sagte Campbell, der ebenfalls anwesend war. Schlussendlich entschied er sich dazu, ein Los zu kaufen.

Millionenschwerer Seitensprung In der Klageschrift heißt es, McKay habe die fünf Millionen kanadischen Dollar auf ihr Bankkonto eingezahlt, da Campbell kein aktives Konto hatte. In den Tagen nach dem Gewinn sei die Ex-Partnerin nicht in das Hotelzimmer zurückgekehrt, das sie mit Campbell geteilt hatte. In der Klage heißt es weiter: "(Campbell) gibt an, dass er an diesem Tag loszog, um ein paar ihrer bekannten Partyorte aufzusuchen, und nach einigen Nachforschungen fand er sie tatsächlich im Bett, mit einem anderen Typen." Weiter heißt es, McKay habe Campbell gesagt, sie wolle die Beziehung beenden, um mit diesem neuen Mann zusammen zu sein.

Daraufhin habe sie ihn "geghostet": Die Ex-Partnerin weigerte sich, seine Anrufe anzunehmen oder seine Nachrichten zu beantworten. Außerdem habe sie ihn in den Sozialen Medien blockiert und eine Schutzanordnung gegen ihn erwirkt. " Die Vorwürfe in der Klageschrift wurden vor Gericht nicht geprüft. Krystal Ann McKays Anwalt Conor Williamson erklärte gegenüber CTV News, McKay bestreite die Vorwürfe und werde eine Klageerwiderung einreichen. Campbells Anwalt Chad Panting erklärte in einer E-Mail an das Medium, dass es sich um eine Situation handeln würde, "die von den staatlichen Lotteriegesellschaften, die in Manitoba Lottogewinne verwalten, geschaffen oder zumindest ermöglicht wurde."

Die Vorwürfe in der Klageschrift wurden vor Gericht nicht geprüft. Krystal Ann McKays Anwalt, Conor Williamson, erklärte gegenüber dem Medium, dass seine Mandantin die Vorwürfe bestreite und eine Klageerwiderung einreichen würde.

Campbell behauptet in seiner Klage, die Western Canada Lottery Corporation habe ihn schlecht beraten und nicht vor den Risiken gewarnt, die damit verbunden seien, McKay das Ticket unterschreiben zu lassen.