Dank ChatGPT: Frau gewinnt mithilfe von KI 86.000 Euro im Lotto
Tammy Carvey (45) aus dem US-Bundesstaat Michigan hat 100.000 US-Dollar (rund 86.000 Euro) im Lotto gewonnen. Die entscheidenden Zahlen wählte sie jedoch nicht selbst, sondern ließ sich die Gewinner-Zahlenkombination mithilfe des KI-Chatbots ChatGPT erstellen.
Zahlenkombination mithilfe von ChatGPT erstellt
Wie Michigan Lottery Connect berichtet, hat die 45-Jährige bei der Powerball-Lotterie – einer der größten und bekanntesten Lotterien in den USA – vier Gewinnzahlen sowie die Zusatzzahl richtig getippt. Sie versuchte ihr Glück mithilfe der Künstlichen Intelligenz. "Ich spiele Powerball nur, wenn der Jackpot sehr hoch ist – und er lag über einer Milliarde Dollar, also habe ich ein Los gekauft. [...] Ich habe ChatGPT nach einer Zahlenreihe für Powerball gefragt, und genau diese Zahlen habe ich auf meinem Los gespielt", berichtet Carvey.
Gemeinsam mit ihrem Ehemann David nahm sie den Gewinnschein in Höhe von 100.000 US-Dollar freudestrahlend entgegen. "Mein Mann und ich konnten es kaum glauben", berichtet die US-Amerikanerin.
Mit dem Gewinn möchte die 45-Jährige ihr Haus abbezahlen und den Rest des Geldes sparen.
