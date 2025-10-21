Trend Hub

Dank ChatGPT: Frau gewinnt mithilfe von KI 86.000 Euro im Lotto

Lottoschein mit angekreuzten Kästchen.
Eine US-Amerikanerin gewann mithilfe des KI-Chatbots ChatGPT 100.000 Dollar in der Powerball-Lotterie.
Von Monika Kässer
21.10.25, 17:05
Kommentare

Tammy Carvey (45) aus dem US-Bundesstaat Michigan hat 100.000 US-Dollar (rund 86.000 Euro) im Lotto gewonnen. Die entscheidenden Zahlen wählte sie jedoch nicht selbst, sondern ließ sich die Gewinner-Zahlenkombination mithilfe des KI-Chatbots ChatGPT erstellen.  

Kontrollverlust: Lottogewinn kostet Mann (39) beinahe das Leben

Zahlenkombination mithilfe von ChatGPT erstellt

Wie Michigan Lottery Connect berichtet, hat die 45-Jährige bei der Powerball-Lotterieeiner der größten und bekanntesten Lotterien in den USA – vier Gewinnzahlen sowie die Zusatzzahl richtig getippt. Sie versuchte ihr Glück mithilfe der Künstlichen Intelligenz. "Ich spiele Powerball nur, wenn der Jackpot sehr hoch ist – und er lag über einer Milliarde Dollar, also habe ich ein Los gekauft. [...] Ich habe ChatGPT nach einer Zahlenreihe für Powerball gefragt, und genau diese Zahlen habe ich auf meinem Los gespielt", berichtet Carvey. 

Nach Louvre-Raub: Was passiert mit dem Schmuck? 3 Szenarien

Gemeinsam mit ihrem Ehemann David nahm sie den Gewinnschein in Höhe von 100.000 US-Dollar freudestrahlend entgegen. "Mein Mann und ich konnten es kaum glauben", berichtet die US-Amerikanerin. 

Mit dem Gewinn möchte die 45-Jährige ihr Haus abbezahlen und den Rest des Geldes sparen. 

Mehr zum Thema

Lotto ChatGPT OpenAI Vereinigte Staaten Künstliche Intelligenz
(kurier.at, mka)  | 

Kommentare