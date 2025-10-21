Tammy Carvey (45) aus dem US-Bundesstaat Michigan hat 100.000 US-Dollar (rund 86.000 Euro) im Lotto gewonnen . Die entscheidenden Zahlen wählte sie jedoch nicht selbst, sondern ließ sich die Gewinner-Zahlenkombination mithilfe des KI-Chatbots ChatGPT erstellen.

Wie Michigan Lottery Connect berichtet, hat die 45-Jährige bei der Powerball-Lotterie – einer der größten und bekanntesten Lotterien in den USA – vier Gewinnzahlen sowie die Zusatzzahl richtig getippt. Sie versuchte ihr Glück mithilfe der Künstlichen Intelligenz. "Ich spiele Powerball nur, wenn der Jackpot sehr hoch ist – und er lag über einer Milliarde Dollar, also habe ich ein Los gekauft. [...] Ich habe ChatGPT nach einer Zahlenreihe für Powerball gefragt , und genau diese Zahlen habe ich auf meinem Los gespielt", berichtet Carvey.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann David nahm sie den Gewinnschein in Höhe von 100.000 US-Dollar freudestrahlend entgegen. "Mein Mann und ich konnten es kaum glauben", berichtet die US-Amerikanerin.

Mit dem Gewinn möchte die 45-Jährige ihr Haus abbezahlen und den Rest des Geldes sparen.