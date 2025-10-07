Millionär

Kontrollverlust: Lottogewinn kostet Mann (39) beinahe das Leben

Mann (39) vor Baufahrzeug mit Lottogewinn in der Hand.
Nur knapp entkam ein 39-Jähriger dem Tod, nachdem er nach einem Lottogewinn nahezu täglich feierte.
07.10.25, 16:01
Ein 39-jähriger Bauarbeiter aus Großbritannien erlebte im Juli 2025 einen plötzlichen Aufstieg in die Welt der Reichen. Er gewann mit einem Los der britischen National Lottery über 1 Million Pfund (rund 1,1 Millionen Euro).

Doch was als Traumstart in ein neues Leben begann, endete in einem lebensbedrohlichen Gesundheitsvorfall.

Millionen-Gewinn ermöglichte Party-Leben

Nach dem Gewinn kündigte der 39-Jährige seinen Job als Gabelstaplerfahrer und begann, sein neues Leben in vollen Zügen zu genießen. Er kaufte Luxusautos, reiste mit seiner Familie um die Welt und entdeckte vor allem ein neues Hobby für sich, das er sich in seinem früheren Leben kaum leisten konnte: exzessives Feiern

Der Absturz: Krankenhaus statt Party

Doch der exzessive Lebensstil forderte seinen Tribut. Im September 2025 wurde Lopez mit einer beidseitigen Lungenembolie ins Krankenhaus eingeliefert. Wegen extremen Alkoholkonsums und Bewegungsmangels kam es laut BBC zu einem Blutgerinnsel in der Lunge, wodurch die Blutzufuhr blockiert wurde. Laut den behandelnden Ärzten im Norfolk & Norwich University Hospital wäre der Mann beinahe gestorben. Er musste sofort notoperiert und intensivmedizinisch betreut werden.

"Gewaltiger Weckruf"

Der 39-Jährige befindet sich weiterhin in Reha. Laut eigenen Angaben wird seine vollständige Genesung mindestens ein halbes Jahr dauern. Mittlerweile meldete sich der Mann selbst zu Wort: "Es war ein gewaltiger, gewaltiger Weckruf", sagte er gegenüber der BBC. "Ich verlor die Struktur meines Lebens", erklärte er weiter. Er hat sich nun zum Ziel gesetzt, sich vollständig zu erholen und wieder in ein normales Leben zurückzukehren.

Zurück zur Normalität

Sobald er gesundheitlich wieder fit ist, plant der Brite, sich erneut eine Arbeit zu suchen. Er möchte dabei nicht unbedingt in die Bauindustrie zurück, sondern sucht nach einer Tätigkeit mit "geregelten Zeiten" und weniger körperlicher Belastung, um Rückfälle zu vermeiden.

Ähnlicher Fall bereits 2002

Auch der ehemalige Müllmann Michael Carroll aus Norfolk, Großbritannien, gewann 2002 fast 10 Millionen Pfund, gab jedoch einen Großteil seines Vermögens für Partys und Luxusautos aus und landete schließlich wieder in einem normalen Job.

