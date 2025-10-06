Shelley Suttles aus Bridgeport (Connecticut) hat den Gewinn seines Lebens gemacht – und das zweimal hintereinander! Der US-Amerikaner hatte im Sommer ein Lotto-Los gekauft und satte 100.000 US-Dollar (85.618 Euro) abgestaubt. Doch als er sich kurze Zeit später erneut ein Rubbellos gekauft hatte, bekam er eine weitere Überraschung. Suttles knackte den Millionen-Jackpot!

US-Amerikaner wurde nach Gewinn "fast ohnmächtig" Wie eine Presseaussendung von CT Lottery berichtet, sei der Gewinner einkaufen gegangen und hätte sich an der Kassa spontan dazu entschieden, ein Rubbellos für das "Ultimate 7s"-Spiel mitzunehmen. Es war das zweite Mal in Folge, dass der Mann dem Glücksspiel eine Chance gab, nachdem er bereits zuvor einen großen Geldbetrag gewonnen hatte.

Das war die richtige Entscheidung, wie sich kurz darauf entpuppte: Shelley Suttles rubbelte sich zum Reichtum und gewann eine Million US-Dollar (856.780 Euro). "Ich wäre fast ohnmächtig geworden“, sagte Suttles gegenüber CT Lottery. "Ich rubbelte das Kästchen frei und sah eine Million Dollar. Ich hatte noch nie eine Million Dollar auf einem Los gesehen. Ich griff zum Telefon und erzählte es meiner Schwester, und sie fing an zu schreien. Sie konnte es auch nicht glauben."